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Слесарь из провинции стал новым лотерейным миллиардером России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/slesar-iz-provintsii-stal-novym-loterejnym-milliarderom-rossii
Слесарь из провинции стал новым лотерейным миллиардером России
Фото Romi_Lado, pixabay.com

Житель Нижнего Новгорода стал победителем новогоднего тиража и выиграл главный приз — 1 млрд рублей.

Мужчина, работающий слесарем по ремонту и обслуживанию технологического оборудования, узнал о своей победе в прямом эфире. Однако он не спешил забирать свой выигрыш. Первые несколько дней он не мог поверить в произошедшее. Он приехал в лотерейный центр в Москву за своим призом только в феврале, спустя два месяца. Мужчина предоставил выигрышный билет и прошел необходимую идентификацию.

Согласно законодательству РФ, победитель лотереи выплатил налог почти в 150 млн рублей. Он получит 850 млн рублей в течение ближайших 5 месяцев.

Нижегородец рассказал, что потратит выигрыш на оплату кредитов и покупку нового автомобиля. Он стал вторым лотерейным миллиардером России. Впервые 1 млрд в лотерее выиграла жительница Московской области в 2020 году, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: более 75,5 млн рублей выиграли жители Краснодарского края в новогодней лотерее. Во время нее разыграли более 2,5 млрд рублей.

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