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Трех детей спасли и еще 10 человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/treh-detej-spasli-i-eshhe-10-chelovek-evakuirovali-iz-goryashhej-mnogoetazhki-v-anape
Видео t.me/pva18

Возгорание произошло в одном из многоквартирных домов в 12 микрорайоне 9 января в 16:47.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 16:47. Спасатели прибыли на место через 3 минуты и установили, что в доме произошло возгорание площадью 50 кв. метров.

При тушении пожара в многоэтажке спасли четырех человек, среди которых трое детей. Еще 10 человек эвакуировали. В результате происшествия никто не пострадал.

Возгорание в доме удалось полностью ликвидировать в 17:15. На месте работали 9 пожарных и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: три человека погибли в пожарах за новогодние праздники в Краснодарском крае. Всего с 1 по 9 января в регионе зафиксировали более 100 возгораний.

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