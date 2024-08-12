Трех буйных приезжих будут судить за избиение полицейского на Кубани

Завершено расследование уголовного дела в отношении двоих мужчин и женщины, обвиняемых в применении насилия в отношении полицейского.

По данным следствия, в ночь на 19 мая в станице Тбилисской сотрудники ДПС остановили автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения. За рулем был житель Ставропольского края, у которого при себе отсутствовали документы на управление автомобилем. С ним в салоне находились еще трое его знакомых — двое мужчин и женщина.

Когда правоохранители проверяли документы водителя, пассажиры вышли из автомобиля и начали наносить удары полицейскому в голову и туловище. Этим они хотели спасти своего знакомого от административной ответственности.

В результате действий злоумышленников полицейский получил телесные повреждения, повлекшие вред здоровью. Нападавших задержали. Всем троим назначили меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование завершено. В ближайшее время материалы дела направят для рассмотрения в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

За нападение на полицейского в Краснодарском крае приезжим грозит до 10 лет лишения свободы.

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