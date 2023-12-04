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Требования к здоровью призывников предложило изменить Минобороны РФ

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/trebovaniya-k-zdorovyu-prizyvnikov-predlozhilo-izmenit-minoborony-rf
Требования к здоровью призывников предложило изменить Минобороны РФ
Фото пресс-службы ЮВО

Ведомство предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников в том числе с учетом опыта спецоперации.

Соответствующий анонс проекта предложения о внесении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе опубликован на портале правовой информации.

«Разработка проекта постановления обусловлена необходимостью совершенствования организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы, в том числе с учетом опыта специальной военной операции», — говорится в основании к подготовке проекта.

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