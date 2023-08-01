Отсрочку от призыва в армию для отцов детей до трех лет предложили ввести в Госдуме

В эту категорию парламентарии также призвали включить отцов детей-инвалидов до 18 лет.

С инициативой выступили депутаты Госдумы Владислав Даванков и Сардана Авксентьева. Поправки предлагается внести в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Сейчас отсрочка от призыва распространяется на мужчин, воспитывающих ребенка без матери, имеющих двух и более детей и ребенка-инвалида до трех лет, сообщает ТАСС.

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