Травмировавшийся в августе игрок «Краснодара» Кайо возвращается к тренировкам
Спорт
24.11.2023 17:26
Защитник «быков» Кайо Панталеа получил серьезную травму 25 августа в матче 6 тура РПЛ против «Факела». Его восстановление длилось почти три месяца.
«У нас отличные новости: Кайо закрыл больничный и возвращается к тренировкам! Ждем в общей группе, друг», — говорится в сообщении пресс-службы ФК «Краснодар».
До конца календарного года «Краснодару» предстоит провести еще три матча: 26 ноября против «Урала», 3 декабря против «Оренбурга» и 10 декабря против ЦСКА.
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