Травмированную туристку на вертолете эвакуировали с приюта возле горы Фишт

Женщина накануне отправилась в поход по Кавказскому заповеднику в составе незарегистрированной группы.

Во время похода она получила серьезные травмы голеностопа и колена в районе горы Фишт. Туристка не смогла самостоятельно продолжить путь и обратилась за помощью к спасателям.

Пострадавшую женщину доставили к приюту Фишт, а оттуда ее эвакуировал вертолет МЧС. Туристку доставили на базу спасателей в Сочи, а затем передали врачам скорой помощи, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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