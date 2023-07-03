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Травмированную туристку на вертолете эвакуировали с приюта возле горы Фишт

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/travmirovannuyu-turistku-na-vertolete-evakuirovali-s-priyuta-vozle-gory-fisht
Травмированную туристку на вертолете эвакуировали с приюта возле горы Фишт
Фото Дмитрия Рыжикова (приют Фишт)

Женщина накануне отправилась в поход по Кавказскому заповеднику в составе незарегистрированной группы.

Во время похода она получила серьезные травмы голеностопа и колена в районе горы Фишт. Туристка не смогла самостоятельно продолжить путь и обратилась за помощью к спасателям.

Пострадавшую женщину доставили к приюту Фишт, а оттуда ее эвакуировал вертолет МЧС. Туристку доставили на базу спасателей в Сочи, а затем передали врачам скорой помощи, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Читайте также: спасатели эвакуировали мать и сына на вертолете со склона хребта Ачишхо в Сочи. Они отправились в поход по закрытому 13 маршруту, ведущему к Ачипсинским водопадам, но не удержались и соскользнули со скалы вниз.

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