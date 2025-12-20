Травматолог Королев напомнил, почему необходимо пристегиваться в автомобиле

Использование ремней безопасности примерно вдвое снижает тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий, говорится в стратегии безопасности дорожного движения.

Ремень удерживает пассажира от вылета через лобовое стекло и последующих травм, рассказал травматолог-ортопед, действительный член Российского артроскопического общества Максим Королев. Он также отметил, что конструкция современный кресел и ремней позволяет минимизировать риск травмы при правильном использовании, даже если удар сильный.

«Бывают такие люди, которые говорят: я лучше не пристегнусь, вылечу через лобовое, чем останусь в машине забаррикадированным. Нет, остаться в машине забаррикадированным иногда бывает лучше. Человек, который вылетает через лобовое стекло, получает дополнительную травму, на него может наехать впереди идущая или обгоняющая машина. Он не контролирует свой полет», — цитирует Максима Королева 360.ru.

