В России получившим противопоказания при медосмотре водителям аннулируют права

ГАИ получит право досрочно отзывать права у водителей, если у них на медосмотре нашли противопоказания к управлению транспортом. Нововведение вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Об этом сообщил почетный адвокат РФ, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.

При выявлении заболеваний водителя могут направить на внеочередное обследование. Пройти его нужно будет в течение трех месяцев. В этот период водитель сможет управлять автомобилем. Однако если он не пройдет медосмотр, права могут аннулировать.

«Аннулировать права можно, если поступили сведения в ГАИ о том, что у человека выявлен диагноз, противоречащий медпоказателям. Например, очень сильная близорукость, или был человек нормальный, а ему пишут психиатры — шизофрения. Вот в этом случае можно права аннулировать или приостановить», — пояснил Ольшанский.

Водительские права, действие которых было прекращено по состоянию здоровья, восстановят при получении медицинского заключения, если в нем не будет противопоказаний, сообщает ТАСС.

