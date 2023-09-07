Травматическое оружие, боеприпасы и шокеры: с начала года в суды Кубани пытались пронести более 4 тыс. опасных предметов
Происшествия
07.09.2023 09:39
Судебные приставы с начала года пресекли пронос в здание судов Краснодарского края 107 единиц газового и травматического оружия, 56 боеприпасов и 35 электрошокеров.
В общей сложности в здания судов пытались пронести свыше 4 тыс. запрещенных предметов, представляющих потенциальную угрозу для жизни и здоровья судей и участников судебного процесса, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.
Судебные приставы напомнили, что в целях безопасности судей и других участников процесса имеют право производить личный досмотр граждан при входе в суды. Списки вещей, запрещенных к проносу, размещены на стенде при входе в здание.
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