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Травматическое оружие, боеприпасы и шокеры: с начала года в суды Кубани пытались пронести более 4 тыс. опасных предметов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/travmaticheskoe-oruzhie-boepripasy-i-shokery-s-nachala-goda-v-sudy-kubani-pytalis-pronesti-bolee-4-tys-opasnyh-predmetov
Травматическое оружие, боеприпасы и шокеры: с начала года в суды Кубани пытались пронести более 4 тыс. опасных предметов
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Судебные приставы с начала года пресекли пронос в здание судов Краснодарского края 107 единиц газового и травматического оружия, 56 боеприпасов и 35 электрошокеров.

В общей сложности в здания судов пытались пронести свыше 4 тыс. запрещенных предметов, представляющих потенциальную угрозу для жизни и здоровья судей и участников судебного процесса, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Судебные приставы напомнили, что в целях безопасности судей и других участников процесса имеют право производить личный досмотр граждан при входе в суды. Списки вещей, запрещенных к проносу, размещены на стенде при входе в здание.

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