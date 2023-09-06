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ФСБ задержала 217 подпольных оружейников в Краснодарском крае и еще в 52 регионах России

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/fsb-zaderzhala-217-podpolnyh-oruzhejnikov-v-53-regionah-rossii
ФСБ задержала 217 подпольных оружейников в Краснодарском крае и еще в 52 регионах России
ФСБ задержала 217 подпольных оружейников в Краснодарском крае и еще в 52 регионах России

ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекла противоправную деятельность 217 изготовителей и продавцов оружия из 53 субъектов России.

По данным оперативников, злоумышленники занимались в подпольных мастерских восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия. Всего закрыли 84 подпольные мастерские.

В домах нелегальных оружейников в Краснодарском крае, Москве, Санкт-Петербурге, Крыму, Севастополе, ДНР, ЛНР, Херсонской области и еще в 45 регионах вплоть до Приморского и Хабаровского краев в июне и июле прошли обыски.

Из незаконного оборота изъяли 757 единиц огнестрельного оружия: 22 пулемета, 93 автомата, 58 пистолетов-пулеметов, 251 винтовку, карабин и ружье, 326 пистолетов и револьверов, 7 гранатометов, 704 артиллерийских снаряда различного калибра, 210 гранат, 75 электродетонаторов и запалов, более 87 кг взрывчатки и более 70 тыс. патронов различного калибра и 830 запчастей к огнестрельному оружию, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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