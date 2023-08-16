Торговец оружия из Абхазии получил 7 лет колонии за продажу гранатомета в Краснодаре

Гражданин Абхазии изготовил и незаконно перевез в Россию огнестрельное оружие через таможенный пост в Сочи.

По версии следствия, 25-летний иностранец продал в Краснодаре гранатомет и пистолет, а также боеприпасы к ним. На судебном заседании он признал свою вину.

Октябрьский районный суд признал подозреваемого виновным сразу по нескольким уголовным статьям: в незаконном изготовлении оружия, его контрабанде и незаконной продаже.

За эти преступления приезжему назначили 7 лет лишения свободы и штраф в размере 550 тыс. рублей. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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