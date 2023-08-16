Торговец оружия из Абхазии получил 7 лет колонии за продажу гранатомета в Краснодаре
Гражданин Абхазии изготовил и незаконно перевез в Россию огнестрельное оружие через таможенный пост в Сочи.
По версии следствия, 25-летний иностранец продал в Краснодаре гранатомет и пистолет, а также боеприпасы к ним. На судебном заседании он признал свою вину.
Октябрьский районный суд признал подозреваемого виновным сразу по нескольким уголовным статьям: в незаконном изготовлении оружия, его контрабанде и незаконной продаже.
За эти преступления приезжему назначили 7 лет лишения свободы и штраф в размере 550 тыс. рублей. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Читайте также: в Краснодаре 33 года колонии на двоих получили производители мефедрона, открывших нарколабораторию в частном доме.