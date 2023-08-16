Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Торговец оружия из Абхазии получил 7 лет колонии за продажу гранатомета в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/torgovets-oruzhiya-iz-abhazii-poluchil-7-let-kolonii-za-prodazhu-granatometa-v-krasnodare
Торговец оружия из Абхазии получил 7 лет колонии за продажу гранатомета в Краснодаре
Фото t.me/opskuban

Гражданин Абхазии изготовил и незаконно перевез в Россию огнестрельное оружие через таможенный пост в Сочи.

По версии следствия, 25-летний иностранец продал в Краснодаре гранатомет и пистолет, а также боеприпасы к ним. На судебном заседании он признал свою вину.

Октябрьский районный суд признал подозреваемого виновным сразу по нескольким уголовным статьям: в незаконном изготовлении оружия, его контрабанде и незаконной продаже.

За эти преступления приезжему назначили 7 лет лишения свободы и штраф в размере 550 тыс. рублей. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре 33 года колонии на двоих получили производители мефедрона, открывших нарколабораторию в частном доме.

Статьи
Роберт Де Ниро: 80 лет легендарному актеру
Роберт Де Ниро: 80 лет легендарному актеру
Домашние против магазинных: эксперты выяснили, от каких сладостей быстрее толстеют
Домашние против магазинных: эксперты выяснили, от каких сладостей быстрее толстеют
Спокойствие только спокойствие: как жить рядом с больным Альцгеймером и не сойти с ума
Спокойствие только спокойствие: как жить рядом с больным Альцгеймером и не сойти с ума
Оральные контрацептивы: польза и вред противозачаточных таблеток
Оральные контрацептивы: польза и вред противозачаточных таблеток
Спасаем от жары: как облегчить питомцу жизнь летом
Спасаем от жары: как облегчить питомцу жизнь летом
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях