Травили мышей: в минприроды Краснодарского края объяснили причину мора зайцев и фазанов
Сообщения о массовой гибели птиц и грызунов на Кубани появились в ноябре. Обеспокоенные жители сообщали о мертвых птицах в Краснодаре и ряде районов, а также о падеже зайцев.
В министерстве природных ресурсов Краснодарского края сообщили, что причиной гибели зайца-русака и северокавказского фазана на территории Выселковского, Ейского, Новопокровского, Щербиновского районов стала отрава для вредителей, в том числе, мышей, которую рассыпали на полях.
«Сельхозпроизводителями применяется способ использования зерновых приманок, не исключающий свободного доступа к отравленной приманке других зверей и птиц. Это и привело к гибели объектов животного мира», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В минприроды отметили, что ранее аналогичную ситуацию зафиксировали в Ставропольском крае. Там с начала ноября погибли свыше 800 серых журавлей, занесенных в Красные книги Ставропольского, а также Краснодарского краев и других субъектов РФ. Кроме того, от фосфида цинка, применяемого для борьбы с грызунами, гибли чайки и зайцы-русаки.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Жители Краснодара обнаружили десятки мертвых птиц на улице Красной. Охотники в Брюховецком районе нашли несколько мертвых фазанов в лесополосе у реки, а в соцсетях Ейска люди пожаловались на массовую гибель чаек. Массовый падеж зайцев в середине ноября заметили жители Тимашевского района. Однако в Минприроды края эту информацию тогда не подтвердили. Специалисты обследовали указанное местными жителями место, но массовой гибели животных, в том числе зайцев, не выявили.
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