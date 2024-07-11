Трава загорелась на пустыре за Губернским микрорайоном в Краснодаре

Сообщение о возгорании на поле в микрорайоне Губернском поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 11 июля в 16:16.

В 16:35 первые подразделения прибыли на место и установили, что горит трава на поле. Пожар тушат от МЧС России 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

В Краснодарском крае действует экстренное предупреждение о пожароопасности. До конца суток 11 июля, а также в течение суток 12 июля в северо-западных, северо-восточных, местами в юго-западных, юго-восточных, центральных районах края и местами на Черноморском побережье прогнозируется чрезвычайная пожароопасность 5-го класса. В этот же период в юго-восточных районах края и местами на Черноморском побережье ожидается высокая пожароопасность 4-го класса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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