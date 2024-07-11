Мусор загорелся в поле в хуторе Черников под Краснодаром

Возгорание произошло вечером 10 июля.

Полыхал мусор на площади почти 300 кв. метров. Из-за сильного ветра пламя быстро распространялось в сторону дачного массива. Местные жители вызвали на место спасательные службы. Подъезд к жилому сектору сотрудники МЧС перекрыли. Чтобы локализовать пожар им понадобилось около получаса. Причины выясняются.

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