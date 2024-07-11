Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Мусор загорелся в поле в хуторе Черников под Краснодаром

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/musor-zagorelsya-v-pole-v-hutore-chernikov-pod-krasnodarom
Видео канала «Кубань 24»

Возгорание произошло вечером 10 июля.

Полыхал мусор на площади почти 300 кв. метров. Из-за сильного ветра пламя быстро распространялось в сторону дачного массива. Местные жители вызвали на место спасательные службы. Подъезд к жилому сектору сотрудники МЧС  перекрыли. Чтобы локализовать пожар им понадобилось около получаса. Причины выясняются.

Читайте также: стерня в поле загорелась на площади 800 кв. метров в Тимашевске.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях