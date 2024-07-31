Трава загорелась на площади 200 кв. метров возле дачного поселка под Анапой

Возгорание около садового товарищества «Пищевик» произошло 31 июля в 14:19.

Подразделения Анапского пожарно-спасательного гарнизона в 14:30 прибыли на место и установили, что горит трава травы на площади 200 кв. м. Угрозы распространения пожара не было.

В ликвидации возгорания участвуют 12 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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