Траты жителей России на новые автомобили за год увеличились втрое

Наибольшую прибыль от продажи новых машин получают китайские производители.

Согласно исследованию, которое провели специалисты «Открытие авто» и аналитического агентства «Автостат», траты жителей России на новые легковые автомобили по итогам мая 2023 года составили почти 203 млрд рублей. Это немного превышает апрельские показатели (202,2 млрд рублей) и в три раза больше результата мая 2022 года (69,3 млрд рублей).

Всего было продано 72,2 тыс. новых легковых автомобилей в течение мая, что на 4,6% меньше, чем в апреле — 75,6 тыс., но в 2,6 раза больше, чем в мае 2022 года — 27,5 тыс. При этом в мае затраты россиян на покупку премиальных автомобилей составили одну шестую всех денег. Продажи автомобилей премиум-сегмента, включая бренды класса «люкс», достигли отметки в 2,9 тыс. на общую сумму в 33,9 млрд рублей. Доля автомобилей массового сегмента незначительно снизилась — с 83,6% до 83,3%. Таких машин за май было реализовано 69,2 тыс., на их покупку потратили 168,9 млрд рублей.

В продаже новых автомобилей китайские производители сейчас занимают лидирующие позиции. Так, в последний месяц весны продали 33,1 тыс. новых автомобилей из КНР на сумму 101,1 млрд рублей. Таким образом, на долю «китайцев» пришлось 49,9% от общей суммы. По объемам реализации за ними следуют отечественные марки (24,1 тыс. шт.). Остальные участники рынка имеют существенно меньшие продажи: «корейцы» — 5,9 тыс.; «японцы» — 4,4 тыс.; «европейцы» — 3,8 тыс.; «американцы» — 0,9 тыс., сообщает ТАСС.

Читайте также: с начала года «Нива» стала самым продаваемым внедорожником с пробегом на Кубани.