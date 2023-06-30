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Траты жителей России на новые автомобили за год увеличились втрое

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/traty-zhitelej-rossii-na-novye-avtomobili-za-god-uvelichilis-vtroe
Траты жителей России на новые автомобили за год увеличились втрое
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Наибольшую прибыль от продажи новых машин получают китайские производители.

Согласно исследованию, которое провели специалисты «Открытие авто» и аналитического агентства «Автостат», траты жителей России на новые легковые автомобили по итогам мая 2023 года составили почти 203 млрд рублей. Это немного превышает апрельские показатели (202,2 млрд рублей) и в три раза больше результата мая 2022 года (69,3 млрд рублей).

Всего было продано 72,2 тыс. новых легковых автомобилей в течение мая, что на 4,6% меньше, чем в апреле — 75,6 тыс., но в 2,6 раза больше, чем в мае 2022 года — 27,5 тыс. При этом в мае затраты россиян на покупку премиальных автомобилей составили одну шестую всех денег. Продажи автомобилей премиум-сегмента, включая бренды класса «люкс», достигли отметки в 2,9 тыс. на общую сумму в 33,9 млрд рублей. Доля автомобилей массового сегмента незначительно снизилась — с 83,6% до 83,3%. Таких машин за май было реализовано 69,2 тыс., на их покупку потратили 168,9 млрд рублей.

В продаже новых автомобилей китайские производители сейчас занимают лидирующие позиции. Так, в последний месяц весны продали 33,1 тыс. новых автомобилей из КНР на сумму 101,1 млрд рублей. Таким образом, на долю «китайцев» пришлось 49,9% от общей суммы. По объемам реализации за ними следуют отечественные марки (24,1 тыс. шт.). Остальные участники рынка имеют существенно меньшие продажи: «корейцы» — 5,9 тыс.; «японцы» — 4,4 тыс.; «европейцы» — 3,8 тыс.; «американцы» — 0,9 тыс., сообщает ТАСС.

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