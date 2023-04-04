С начала года «Нива» стала самым продаваемым внедорожником с пробегом на Кубани

На долю LADA 4×4 («Нива») по итогам I квартала текущего года пришлось 9,7% от всех продаж подержаных кроссоверов и внедорожников в Краснодарском крае.

Средняя цена «Нивы» с пробегом — 320 тыс. рублей. В целом в регионе с января продажи автомобилей повышенной проходимости с пробегом на Кубани выросли на 28,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Цена на такие машины тоже увеличилась — до 1,3 млн рублей. Таким образом, рост составил 8,4% в сравнении с IV кварталом 2022 года.

С января по март текущего года доля продаж автомобилей повышенной проходимости на Кубани составила 19,8% от всех продаж автомобилей с пробегом. В I квартале чаще всего продавали кроссоверы и внедорожники бренда ВАЗ (LADA). На его долю пришлось 11,2% продаж. Лидером по популярности стала «Нива» с долей продаж 9,7%.

Также в списке популярных кроссоверов и внедорожников с пробегом в регионе — Hyundai, Toyota, BMW и Nissan. Самыми востребованными моделями стали Kia Sportage, Chevrolet Niva, Volkswagen Tiguan и BMW X5, сообщает пресс-служба «Авито Авто».

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