Трассы у Черноморского побережья на Кубани 28 августа сковали большие пробки

Подходит к завершению высокий курортный сезон на юге России, но туристы продолжают ехать к Черноморскому побережью к началу бархатного сезона, а многие уже возвращаются с отдыха.

В связи с этим на дорогах к морю 28 августа сохраняются серьезные заторы.

Первые небольшие пробки ждут туристов в районе Горячего Ключа и перевала Хребтового, всего по 3 км, на преодоление которых понадобится примерно по 10-15 минут.

Серьезный затор традиционно ждет в Джубге — 10 минут придется потратить на 2 км в сторону моря и почти час — на 5,6 км дороги от Лермонтово к Джубге.

Следующая пробка образовалась за поселком Новомихайловским — несколько «желтых» километров в сторону Сочи и большой затор в 8,6 км в сторону Джубги, на преодоление которого понадобится около часа.

Еще один большой затор — от Дедеркоя до Туапсе: на 14,2 км придется потратить около 1,5 часов. Постоять придется и в сторону Сочи — на преодоление 5 км понадобится около 10 минут. Кроме того, небольшие пробки встретят туристов в районе Лазаревского и Дагомыса.

Постоять придется и в другом направлении вдоль Черноморского побережья — пробка в 7,7 км образовались в районе Архипо-Осиповки в сторону Горячего Ключа. Также небольшие заторы есть в районе Геленджика, Кабардинки и Новороссийска.

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