Трассы для вечерних катаний открыли в горах Сочи
Общество
16.01.2023 07:22
Катания запустили на отметке с 1 тыс. 460 м до 960 м на «Красной Поляне». Достаточный слой снега на этих высотах появился благодаря системе искусственного оснежения.
Горнолыжные склоны доступны туристам в дневные часы, а также по вечерам с 18:30 до 22:00. Общая протяженность освещенных трасс — свыше 5 км.
Всего в Сочи для катания открыты более 60 км трасс. На курортах организовали продажу единого ски-пасса. Кроме того, действуют прогулочные ски-пассы для туристов, желающих посетить курорты горного кластера самостоятельно или в составе экскурсионных групп, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», на курорте «Роза Хутор» для катания открыты 47 км трасс, на Красной Поляне — 6 км. Также в горно-туристическом центре «Газпром» работают 10 км трасс на Лауре и Альпике и 5 км трасс для беговых лыж на лыжно-биатлонном стадионе.
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