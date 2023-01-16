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Трассы для вечерних катаний открыли в горах Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/trassy-dlya-vechernih-katanij-otkryli-v-gorah-sochi
Трассы для вечерних катаний открыли в горах Сочи
Фото t.me/officialsochi

Катания запустили на отметке с 1 тыс. 460 м до 960 м на «Красной Поляне». Достаточный слой снега на этих высотах появился благодаря системе искусственного оснежения.

Горнолыжные склоны доступны туристам в дневные часы, а также по вечерам с 18:30 до 22:00. Общая протяженность освещенных трасс — свыше 5 км.

Всего в Сочи для катания открыты более 60 км трасс. На курортах организовали продажу единого ски-пасса. Кроме того, действуют прогулочные ски-пассы для туристов, желающих посетить курорты горного кластера самостоятельно или в составе экскурсионных групп, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на курорте «Роза Хутор» для катания открыты 47 км трасс, на Красной Поляне — 6 км. Также в горно-туристическом центре «Газпром» работают 10 км трасс на Лауре и Альпике и 5 км трасс для беговых лыж на лыжно-биатлонном стадионе.

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