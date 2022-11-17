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Трассу от Горячего Ключа до Сочи начнут строить в 2023 году

Общество
17.11.2022 15:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/trassu-ot-goryachego-klyucha-do-sochi-nachnut-stroit-v-2023-godu
Трассу от Горячего Ключа до Сочи начнут строить в 2023 году
Фото пресс-службы администрации Сочи

Согласно проекту, протяженность новой дороги — 152,5 км. Она должна сократить время в пути с семи до двух часов. Строительство планируют разбить на восемь этапов.

Сейчас у трассы А-147 нет альтернативного автомобильного проезда от Джубги до Сочи. При этом дорога извилистая, геометрические параметры не соответствуют нормативам  — на серпантинах есть кривые с радиусами от 10 до 14 м. Также на трассе более 100 активных оползневых участков. Их активизация может блокировать движение машин.

Альтернативное направление предусматривает организацию обхода Адлера протяженностью 7,8 км. В первый год эксплуатации он сможет разгрузить трассу А-147 на 30%. Уже завершили технико-экономическое обоснование для строительства  дороги. Подготовленный набор предложений включает в себя трассировки, основные технические решения и предварительную стоимость.

«Для обеспечения бесперебойного функционирования транспортной системы города необходимы масштабные решения. Строительство альтернативной автомобильной дороги Туапсе — Сочи, включая обход микрорайона Адлер, позволит увеличить пропускную способность трассы, а также повысить уровень безопасности движения для наших жителей и гостей курорта», — сказал вице-мэр Сочи Николай Бескровный.

Реализация нового направления позволит ликвидировать сезонные пробки, даст импульс для роста экономики края, а также позволит развить логистику в регионе, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Читайте также: ремонтные работы на трассе Джубга — Сочи завершат до конца года.

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