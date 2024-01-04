Трассу между Армавиром и Отрадной отремонтируют в 2024 году

Участок автодороги Армавир — Отрадная протяженностью 12 км обновят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ремонт трассы в Отрадненском районе выполнят в два этапа. Завершить работы планируют к концу текущего года.

«Рабочие устранят дефекты дороги, нанесут разметку и установят дорожные знаки», — рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Во время ремонта на трассе Армавир — Отрадная установят водоотводные лотки и сигнальные столбики, заменят перильные ограждения и барьеры, а также обновят тротуары, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Правительство России выделит дополнительные средства на ремонт дорог в Краснодарском крае. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин по поручению президента России Владимира Путина.