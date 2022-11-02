Трассу из Ростовской области через новые регионы в Крым достроят к 1 декабря

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время заседания Совфеда. В ходе него обсуждали перспективу восстановления грузоперевозок по сухопутному коридору, альтернативному Крымскому мосту.

По словам Марата Хуснуллина, в новых регионах уже активно восстанавливают и строят дороги. Ведущая из Ростовской области в Крым через новые регионы России дорога будет полностью достроена к 1 декабря. Трасса протяженностью 380 км проляжет от Джанкоя в Крыму до Новоазовска под Таганрогом. Сейчас ее готовность составляет 70%.

Вице-премьер также сообщил о том, что в декабре восстановление разрушенной части Крымского моста завершат, после чего начнут приводить в порядок ту часть моста, которая имеет сейчас ограниченную пропускную способность.

«Я считаю, что у нас транспортная обеспеченность Крымского полуострова будет решена. Она и сейчас решена, но есть определенные ограничения, но она будет полностью решена», — цитирует Марата Хуснуллина РИА «Новости Крым».

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