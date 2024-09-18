Трассу А-290 отремонтируют от Новороссийска до Анапы

ФКУ «Черноморье» заключило контракт на ремонт участка федеральной трассы Новороссийск — Керчь от 16 до 42 км — от поселка Верхнебаканского до станицы Анапской.

В рамках реконструкции планируют устроить новую дорожную одежду, отремонтировать соответствующие примыкания, восстановить систему поверхностного водоотвода, а также сделать новую систему отвода поды с проезжей части.

Кроме того, предусмотрены нанесение новой разметки термопластиком и восстановление и замена дорожных знаков.

Работы будут выполнять без ограничения дорожного движения — с сохранением по одной полосе в каждом направлении. Ввести готовый участок в эксплуатацию планируют 30 ноября 2026 года.

«Рекомендуем всем автомобилистам при выборе своего маршрута движения учитывать вышеизложенную информацию и при необходимости заранее выбирать альтернативные пути объезда указанного участка», — сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

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