На М-4 «Дон» отремонтировали два съезда транспортных развязок в Краснодаре

Речь идет о работах в районе улиц Уральской и Крылатой на 1335 км и 1339 км М-4 «Дон».

Ремонт этих участков проводили в вечернее и ночное время — с 21:00 до 6:00. За июль и август дорожники привели в надлежащее состояние асфальтобетонное покрытие съездов транспортных развязок.

Кроме того, сейчас идут работы по замене асфальтобетонного покрытия на разворотных петлях участка М-4 «Дон» с 1326 км до 1327 км (в районе поселков Победитель и Дружелюбный). Ремонт также проводят вечером и ночью для удобства автомобилистов.

Круглосуточные ремонтные работы на этом участке начнутся 16 сентября. В этот же день дорожники приступят к замене асфальтобетонного покрытия на участке с 1336 км по 1340 км М-4 «Дон» (в районе улицы Уральской и водохранилища).

В связи с дорожными работами здесь установят временное ограничение скоростного режима и попеременно будут закрывать одну полосу в каждую сторону движения. Закончить ремонт рассчитывают до конца года, сообщает «Кубань Информ».

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