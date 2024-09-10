Более 500 км дорог привели в порядок по нацпроекту за 8 лет в Краснодаре

Это 412 участков дорог. Ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» из плана этого года завершили раньше срока, выполнив работы на 45 участках.

Уже есть предложения по ремонту дорог в краевой столице в следующем году на сумму 1,6 млрд рублей, отметил замглавы города Владимир Архипов.

«Кроме того, завершили строительство и реконструкцию пяти дорог. Всего в плане 11 объектов общей протяженностью более 15 км», — добавил он.

В этом году дороги построили на улицах Ратной Славы, Тополиной, Сербской, к Дворцу Самбо, а также открыли парковку на улице Дзержинского. Ремонтные работы провели на 360 участках с асфальтобетонным покрытием и на 45 — с гравийным. Тротуары отремонтировали на площади более 5 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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