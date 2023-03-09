Трасса «Таврида-2» из Крыма в Ростов получит категорию нескоростной дороги

Автомагистраль «Таврида-2», которая пройдет через новые регионы России вдоль северного побережья Азовского моря и соединит Джанкой и Ростов-на-Дону, получит категорию IВ.

То есть это будет дорога с четырьмя и более полосами с максимальной разрешенной скоростью до 90 км/ч. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Планируется не просто ремонт, а строительство новой автодороги класса IВ. Такой же, как и крымская дорога «Таврида». Новая четырехполосная дорога (пока ее проектное название «Таврида-2») будет идти от Симферополя через Джанкой до Геническа. Далее вдоль северного берега Азовского моря до Ростова-на-Дону», — сказал Сальдо.

Он также отметил, что трасса создаст возможности для экономического рывка. Она ускорит доставку грузов, сообщает ТАСС.

Читайте также: дорожники рассказали, в обход каких населенных пунктов пойдут новые участки трассы Новороссийск — Керчь.