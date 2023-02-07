Дорожники рассказали, в обход каких населенных пунктов пойдут новые участки трассы Новороссийск — Керчь

Сейчас продолжается строительство и реконструкция трассы А-290 на участках 52-73 км и 73-100 км.

Работы начались в октябре 2018 года. Новая трасса — единый скоростной транспортный коридор: она связывает дорогу М-4 «Дон» с Крымским полуостровом в обход населенных пунктов.

Реконструкция участка 52-73 км протяженностью 18,38 км включает в себя строительство 10 мостов и путепроводов, 2 надземных переходов и 3 транспортных развязок. Участок пройдет северо-восточнее Витязевского лимана, в обход поселков Нижняя Гостагайка, Виноградный и Уташ.

На последнем участке км 73-100 км длиной 24,18 км построят 7 путепроводов, 3 развязки и 3 надземных пешеходных перехода. Дорога пойдет в обход хутора Белого и станиц Нефтяной и Старотитаровской.

«Это очень густонаселенный район, поэтому главная сложность при строительстве новой дороги здесь — переустройство систем коммуникации: газовых, энергетических, связи и других. Согласование и перенос сетей занимает едва ли не большую часть времени. Однако мы стремимся выполнить поставленную для себя задачу по срокам завершения работ на обоих участках», — рассказал начальник ФКУ Упрдор «Черноморье» Виктор Вовк.

На участке 52-73 км завершили возведение 2 развязок и 9 путепроводов на 80-90%. На участке 73-100 км более чем на 60% готовы искусственные сооружения. На некоторых участках дороги специалисты начали устройство ограждений, освещения и шумозащитных экранов, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

«Наши жители и гости уже в полной мере оценили удобство Северного обхода Анапы, и это только первый этап реализации стратегически важного для курорта проекта. Сегодня работы активно продолжаются, и строительство нового участка федеральной трассы позволит избавить от транзитного транспорта еще ряд наших населенных пунктов, сделать движение свободным и комфортным, и в целом повысить транспортную доступность курорта, — отметил мэр Анапы Василий Швец.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», движение по Северному обходу Анапы открыли в декабре 2022 года.