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Движение по Северному обходу Анапы откроют до конца года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-po-severnomu-obhodu-anapy-otkroyut-do-kontsa-goda
Движение по Северному обходу Анапы откроют до конца года
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Обход Анапы построили на федеральной трассе А-290 Новороссийск — Керчь.

Северный обход, на котором уложили 397,1 тыс. кв. м асфальта, запустят в эксплуатацию уже в декабре.

«Объект полностью готов к сдаче, идет оформление документов для открытия движения. Еще до Нового года тысячи автотуристов поедут в сторону Крыма или Новороссийска по новому маршруту», — сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Всего за год Черноморское управление Росавтодор уложило 1 млн 356 тыс. кв. м асфальта.

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