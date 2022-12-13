Движение по Северному обходу Анапы откроют до конца года
Общество
13.12.2022 09:40
Обход Анапы построили на федеральной трассе А-290 Новороссийск — Керчь.
Северный обход, на котором уложили 397,1 тыс. кв. м асфальта, запустят в эксплуатацию уже в декабре.
«Объект полностью готов к сдаче, идет оформление документов для открытия движения. Еще до Нового года тысячи автотуристов поедут в сторону Крыма или Новороссийска по новому маршруту», — сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».
Всего за год Черноморское управление Росавтодор уложило 1 млн 356 тыс. кв. м асфальта.
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