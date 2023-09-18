Транспортный поток на дорогах Краснодарского края за три года увеличился на 38%

Специалисты ФКУ Упрдор «Черноморье» проанализировали рост интенсивности транспортного потока на дорогах региона.

По данным аналитиков, наибольший прирост трафика отмечается на подъезде к Майкопу — более 87%. На трассе А-147 Джубга — Сочи трафик за увеличился на 74%. На трассе А-146 Краснодар — Верхнебаканский — 67%, на Краснополянских направлениях — на 64%.

Всего за три года трафик на дорогах вырос на 38%. Сейчас среднесуточная нагрузка на всех трассах превышает 192 тыс. машин.

«Если не брать во внимание 25-километровую трассу А-136, подъезд к Краснодару, которая по сути является продолжением М-4 и на которой традиционно отмечается самый высокий трафик, то наиболее загруженная «самостоятельная» автодорога — это трасса А-147. На ней по участку в районе Кудепсты за 8 месяцев текущего года проехало 18 млн автомобилей, в районе Дагомыса — 9,4 млн. По трассе А-146 Краснодар — Верхнебаканский через поселок Тугургой проехало 10,4 млн автомобилей. Через трассу А-290 Новороссийск — Керчь, на въезде в город Новороссийск — 10 млн», — рассказал начальник ФКУ Упрдор «Черноморье» Виктор Вовк.

Он добавил, что каждые сутки только по федеральным трассам на Кубани проезжают почти 200 тыс. машин.

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