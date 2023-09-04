Новую дорожную развязку построят на трассе под Краснодаром

Работы на 19 км трассы А-146 «Краснодар — Верхнебаканский» начнут уже в этом году.

Новая развязка войдет в состав транспортного коридора, который обеспечивает перевозки грузов, работу морпортов, транспортную доступность муниципалитетов и логистику всего побережья. Также она станет частью проекта по строительству скоростных подходов на дальних подступах к Крымскому мосту.

Сейчас на участке в районе Чибийского канала движение происходит с многочисленными маневрами слияния и разделения потоков в одном уровне. Кроме того, над дорогой расположен железнодорожный путепровод.

Согласно проекту, на месте новой развязки построят пять сооружений, в том числе 800-метровую эстакаду через ж/д пути. Также там появятся очистные сооружения и шумозащитные экраны.

Разрешенная скорость на основных направлениях развязки увеличится до 120 км/ч, на съездах — до 80 км/ч. Число полос вырастет до 6 на основных направлениях, до двух — на съездах.

«Работы предстоят масштабные, но мы будем планировать их так, чтобы минимизировать неудобства, связанные с ограничениями движения на участке трассы. Важно, что итогом работ станет новое качество перевозок, комфорт движения, скорость потока, значительно сократится время в пути до Черноморских портов и здравниц», — цитирует пресс-служба начальника ФКУ «Черноморье» Виктора Вовк.

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