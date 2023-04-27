Транспортная прокуратура проводит поверку из-за нефтяного пятна в морпорту Новороссийска

О начале проверки по факту обнаружения нефтяной пленки в акватории Новороссийского морпорта сообщили 27 апреля.

Проверку исполнения требований природоохранного законодательства при осуществлении портовой деятельности ведет Новороссийская транспортная прокуратура по поручению Южной транспортной прокуратуры. Также к проверке привлечены представители Черноморо-Азовского морского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

По итогам будет решаться вопрос о принятии мер реагирования, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», нефтяное пятно площадью 40 тыс. кв. метров обнаружили 24 апреля около причалов ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» морпорта Новороссийска. Специалисты «ЧерАзтехмордирекции» отобрали пробы на анализ. Росприроднадзор совместно с прокуратурой организовал внеплановую проверку.