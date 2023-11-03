Транспортная полиция начала проверку по факту отравления собак в аэропорту Сочи

Как сообщали очевидцы, только 1 ноября на территории возле воздушной гавани в Адлере отравили шесть собак. Пять из них удалось спасти. Шокирующие кадры появились в социальных сетях.

Представители Международного аэропорта Сочи написали заявление в полицию о жестоком обращении с животными и стали содействовать правоохранителям.

«Транспортные полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лиц, которые могут быть причастны к совершению противоправных действий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», неизвестные отравили бродячих собак возле аэропорта Сочи. Пассажиры, заметив отравленных собак, сразу начали звонить в волонтерские приюты. Спустя некоторое время пострадавших животных начали вывозить оттуда.