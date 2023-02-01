«Транснефть» нарастит мощности для перекачки до 52 млн тонн нефти в Новороссийск

Для перекачки в Новороссийск до 52 млн т нефти ежегодно компания «Транснефть» планирует поэтапно увеличить мощности нефтепровода Куйбышев — Суходольная — Родионовская — Тихорецк.

Согласно плану, пропускная способность нефтепровода от Самары до Новороссийска вырастет на 15 млн т. Об этом сообщили в корпоративном журнале «Трубопроводный транспорт нефти».

В декабре 2022 года «Транснефть» завершила первый этап расширения пропускной способности магистрального нефтепровода (МН) Куйбышев — Тихорецк на участке «Самара — Зензеватка» до 40 млн т в год.

Первый вице-президент компании Максим Гришанин объявил о начале работ в рамках нового проекта для дальнейшего увеличения мощностей по перекачке нефти в сторону Новороссийска. Приступить к реализации проекта планируют в текущем году, сообщает ТАСС.

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