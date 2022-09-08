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Трансляция матча с ЦСКА, концерт, футбольный дартс: что парк «Краснодар» готовит на 10 сентября

Спорт
08.09.2022 16:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/translyatsiya-matcha-s-tsska-kontsert-futbolnyj-darts-chto-park-krasnodar-gotovit-na-10-sentyabrya
Трансляция матча с ЦСКА, концерт, футбольный дартс: что парк «Краснодар» готовит на 10 сентября
Фото пресс-службы парка «Краснодар»

В амфитеатре парка «Краснодар» 10 сентября покажут трансляцию выездного матча ФК «Краснодар» и ЦСКА. Для болельщиков подготовили несколько сюрпризов.

Перед началом трансляции состоится концерт краснодарской кавер-группы SODA. Также для посетителей готовится розыгрыш призов, турнир по сабсокеру и футбольному дартсу. До 20:30 запланирован ди-джей сет.

Матч ФК «Краснодар» с ЦСКА будет сопровождать живой комментарий ведущего.

Развлекательная программа стартует с 16:00. Вход свободный, сообщает пресс-служба парка «Краснодар» в Telegram.

Читайте также: парк «Краснодар» опубликовал афишу на 9-11 сентября.

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