Трансляция матча с ЦСКА, концерт, футбольный дартс: что парк «Краснодар» готовит на 10 сентября
Спорт
08.09.2022 16:09
В амфитеатре парка «Краснодар» 10 сентября покажут трансляцию выездного матча ФК «Краснодар» и ЦСКА. Для болельщиков подготовили несколько сюрпризов.
Перед началом трансляции состоится концерт краснодарской кавер-группы SODA. Также для посетителей готовится розыгрыш призов, турнир по сабсокеру и футбольному дартсу. До 20:30 запланирован ди-джей сет.
Матч ФК «Краснодар» с ЦСКА будет сопровождать живой комментарий ведущего.
Развлекательная программа стартует с 16:00. Вход свободный, сообщает пресс-служба парка «Краснодар» в Telegram.
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