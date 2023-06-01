Трамвай загорелся на улице Ставропольской в Краснодаре
Происшествия
01.06.2023 15:59
Инцидент произошел 1 июня в 14:56 на пересечении улиц Ставропольской и Стасова. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.
Они рассказали, что загорелось электрооборудование на крыше вагона. В результате движение трамваев остановилось в обе стороны.
В МУП «КТТУ» сообщили, что причиной аварии стал обрыв провода контактной сети.
«В настоящий момент не проходит движение трамваев по направлениям: ХБК, Пашковская, КМР. На месте ведутся восстановительные работы силами службы энергохозяйства МУП «КТТУ», — написала пресс-служба МУП «КТТУ» в Telegram.
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