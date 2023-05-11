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Лежал живой под вагоном: трамвай сбил 84-летнего пешехода в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/lezhal-zhivoj-pod-vagonom-tramvaj-sbil-pyanogo-peshehoda-v-krasnodare
Лежал живой под вагоном: трамвай сбил 84-летнего пешехода в Краснодаре
Фото t.me/krd_tipich_ru

Авария произошла 10 мая около 21:40 на улице Клинической.

Операцию по спасению человека из-под трамвая засняли очевидцы и опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что человек лежит под трамваем между рельсами. По словам очевидцев, попавший под трамвай пешеход был пьян.

«По предварительным данным, водитель трамвая ехал со стороны улицы Юннатов в сторону улицы Механической и напротив дома № 7 наехал на пешехода, который переходит трамвайные пули в неустановленном месте в зоне видимости перехода. В результате ДТП 84-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован. По данному факту в полиции проводится проверка», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

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