Трамвай врезался в автозак ФСИН в центре Краснодара, движение остановилось

Авария произошла утром 24 июля на трамвайных путях на пересечении улиц Садовой и Промышленной.

По словам очевидцев, грузовик ФСИН с сигналом пересекал трамвайные пути, но ехал не со своего ряда, из-за чего трамвай не успел затормозить.

Из-за ДТП на путях в оба направления встали трамваи № 3, 20, 21 и 22, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

По предварительным данным, пассажиры в трамвае не пострадали.

UPD: около 8:35 движение трамваев по улице Садовой восстановлено.

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