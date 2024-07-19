Кроссовер «Москвич» сбил ребенка на электросамокате на переходе в Краснодаре

Авария произошла 18 июля около 22:00 на улице 40-летия Победы.

По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля «Москвич 3» проехал на красный свет на пешеходном переходе. Он сбил электросамокат, на котором ехал 12-летний ребенок.

В результате ДТП ребенок получил серьезные травмы, его госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливают, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.

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