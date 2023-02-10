Трамвай сошел с рельсов после столкновения с легковушкой в Краснодаре

ДТП с участием трамвая № 3 произошло 10 февраля в 13:29 на пересечении улиц Красных Зорь и Чернышевского.

Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах виден сошедший с рельсов трамвай и поврежденный легковой автомобиль.

«В систему трамвайных вагонов, следующую по маршруту № 3, врезался легковой автомобиль, произошел сход трамвайной тележки первого вагона с рельс. Пострадавших в вагоне нет», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в МУП КТТУ.

По сообщениям очевидцев, в результате ДТП остановилось движение трамваев № 1, № 2, № 3 и № 20.

Также очевидцы рассказали, что в легковушке находились две девушки. Их с травмами забрала скорая помощь.

По предварительным данным, 22-летняя местная жительница за рулем автомобиля ВАЗ-2114 двигалась по улице Чернышевского. На пересечении с улицей Красных Зорь она не пропустила трамвай, имевший преимущество в движении.

«В результате столкновения легковой автомобиль получил повреждения. Трамвай сошел с рельсов и при этом допустил наезд на находившийся неподалеку автомобиль Renault. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали девушка-водитель и ее 22-летняя пассажирка. Информация уточняется, по факту ДТП проводится проверка. Ведутся необходимые восстановительные работы для возобновления движения общественного транспорта», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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