Трамвай сошел с путей после столкновения с кроссовером в Краснодаре

Движение трамваев на время оказалось парализовано в районе улиц Калинина и Котовского.

В районе улиц Калинина и Котовского кроссовер столкнулся с трамваем. От удара вагон общественного транспорта сошел с путей. Из -за этого на перекрестке образовалась пробка. Есть ли пострадавшие — пока неизвестно.

На 21:45 работы по восстановлению движения трамваев в районе пересечения улиц Калинина и Котовского все еще продолжаются, сообщили в МУП «КТТУ». На месте ДТП работают аварийная бригада и спецтехника.

Состав, который столкнулся с машиной, специалисты сейчас пытаются поставить на рельсы. Автомобиль с места аварии уже эвакуировали.

Трамваи перенаправлены по следующим маршрутам:

✔️№3: от Декабристов по Садовой до Димитрова;

✔️№6 и №7: от Достоевского по Садовой до Димитрова;

✔️№11: от Юбилейного микрорайона до Славянской;

✔️№21: от Петра Метальникова по Садовой до Димитрова.

Еще одно серьезное ДТП вечером 10 апреля произошло в центре краевой столицы на пересечении улиц Фрунзе и Пашковской. Там «Газель» не уступила дорогу внедорожнику, который от удара отбросило в сторону. Машина снесла бетонные ограждения и врезалась в частный дом на углу. Серьезные травмы получил водитель «Газели», его осматривают медики, решается вопрос о его госпитализации.

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