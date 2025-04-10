Перевозивший двери грузовик опрокинулся в центре Анапы

Авария произошла 10 апреля около 10:00 на улице Самбурова между улицами Гребенской и Красноармейской.

По данным очевидцев, водитель грузовика из Краснодара перевозил двери. Кузов машины зацепился за нависшую над дорогой и перевернулся на бок.

В результате ДТП движение транспорта на улице Самбурова было затруднено. Позже участок дороги перекрыли, а машины пустили в объезд.

После того, как из фургона выгрузили 16 дверей по 100 кг, эвакуаторы с помощью тросов поставили его на колеса, пишет газета «Анапское Черноморье» в Telegram.

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После столкновения иномарка врезалась в дерево. В результате ДТП погиб 24-летний пассажир, который ехал на переднем сидении легковушки. Водитель и еще один 29-летний пассажир получили травмы, их госпитализировали.

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