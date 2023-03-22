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Трамвай сбил 70-летнюю пенсионерку в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tramvaj-sbil-70-letnyuyu-pensionerku-v-krasnodare
Трамвай сбил 70-летнюю пенсионерку в Краснодаре
Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

Дорожное происшествие случилось 22 марта в 10:13 на улице Островского между Московской и Клинической.

По предварительным данным, следовавший по маршруту трамвай № 8 допустил наезд на 70-летнюю женщину, переходившую пути в непредназначенном для этого месте неподалеку от пешеходного перехода.

В результате ДТП пенсионерка получила травмы. Ее госпитализировали в больницу. Жизни женщины ничего не угрожает. По факту происшествия проводят проверку, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Из-за наезда на пешехода движение трамваев на этом направлении остановилось на 30 минут.

Читайте также: пьяный водитель Mercedes протаранил четыре автомобиля и чуть не сбил пешехода в Крымске. ДТП произошло 20 марта в 15:10 на улице Комсомольской.

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