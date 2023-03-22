Трамвай сбил 70-летнюю пенсионерку в Краснодаре
Происшествия
22.03.2023 12:56
Дорожное происшествие случилось 22 марта в 10:13 на улице Островского между Московской и Клинической.
По предварительным данным, следовавший по маршруту трамвай № 8 допустил наезд на 70-летнюю женщину, переходившую пути в непредназначенном для этого месте неподалеку от пешеходного перехода.
В результате ДТП пенсионерка получила травмы. Ее госпитализировали в больницу. Жизни женщины ничего не угрожает. По факту происшествия проводят проверку, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
Из-за наезда на пешехода движение трамваев на этом направлении остановилось на 30 минут.
Читайте также: пьяный водитель Mercedes протаранил четыре автомобиля и чуть не сбил пешехода в Крымске. ДТП произошло 20 марта в 15:10 на улице Комсомольской.
Популярные новости
- В Краснодаре начали готовить к запуску главный городской фонтан перед драмтеатром
- Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
- Пьяный водитель Mercedes протаранил четыре автомобиля и чуть не сбил пешехода в Крымске
- Вспышки в небе напугали жителей поселка в Краснодаре: что это было?
- Сборная Ирака по футболу отменила сбор в Сочи перед матчем с Россией
- Минобороны РФ рассказало об успехах мобилизованного снайпера из Краснодарского края