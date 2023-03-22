Трамвай сбил 70-летнюю пенсионерку в Краснодаре

Дорожное происшествие случилось 22 марта в 10:13 на улице Островского между Московской и Клинической.

По предварительным данным, следовавший по маршруту трамвай № 8 допустил наезд на 70-летнюю женщину, переходившую пути в непредназначенном для этого месте неподалеку от пешеходного перехода.

В результате ДТП пенсионерка получила травмы. Ее госпитализировали в больницу. Жизни женщины ничего не угрожает. По факту происшествия проводят проверку, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Из-за наезда на пешехода движение трамваев на этом направлении остановилось на 30 минут.

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