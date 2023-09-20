Трамвай сбил 20-летнего мужчину около кинотеатра «Болгария» в Краснодаре

Авария произошла около 9:00 на улице Ставропольской в районе кинотеатра «Болгария».

По предварительным данным, трамвай маршрута № 5 наехал на 20-летнего мужчину. На место прибыла скорая помощь. К приезду медиков пострадавший находился в сознании. Ему начали оказывать медпомощь на месте, сообщает МЦУ Краснодара.

Трамваи маршрутов № 4, 5, 6, 8 и 20 в сторону Стасова временно пошли по измененным маршрутам.

В 9:17 движение на трамвайной линии восстановили, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ» в Telegram.

Читайте также: в Краснодаре с рельсов сошел трамвай на пересечении Московской и Островского.