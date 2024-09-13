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Трамвай протаранил иномарку на улице Селезнева в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tramvaj-protaranil-inomarku-na-ulitse-selezneva-v-krasnodare?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Трамвай протаранил иномарку на улице Селезнева в Краснодаре
Фото t.me/krd_tipich_ru

Авария произошла около 16:30 13 сентября на пересечении улиц Селезнева и Стасова.

О произошедшем ДТП в соцсетях сообщили очевидцы. На фотографиях с места аварии видно, что трамвай маршрута № 20 ехал со стороны конечной остановки в сторону улицы Ставропольской и врезался во внедорожник.

По словам очевидцев, движение транспорта на улице Селезнева в сторону центра города сильно затруднено — машинам приходится объезжать места аварии по одной полосе.

Из-за ДТП остановилось движение трамваев № 8, 9, 10, 20. В 17:05 движение трамваев на линии восстановили, сообщили в пресс-службе МУП «КТТУ» в Telegram.

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