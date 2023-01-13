Трамвай и внедорожник столкнулись на улице Московской в Краснодаре
Происшествия
13.01.2023 19:40
Авария произошла 13 декабря в 18:11 на пересечении улиц Московской и Ахтарской в Музыкальном микрорайоне.
О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На фотографиях с места ДТП видно, что Range Rover при повороте налево через пути не пропустил трамвай и врезался в него. По словам очевидцев, после аварии трамваи встали прямо рядом с конечной остановкой.
В ДТП попал трамвай маршрута № 22. Простой на линии составил 22 минуты. Около 18:35 движение на ветке восстановили, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП «КТТУ».
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