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Трамвай и внедорожник столкнулись на улице Московской в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tramvaj-i-vnedorozhnik-stolknulis-na-ulitse-moskovskoj-v-krasnodare
Трамвай и внедорожник столкнулись на улице Московской в Краснодаре
Фото t.me/krd_tipich_ru

Авария произошла 13 декабря в 18:11 на пересечении улиц Московской и Ахтарской в Музыкальном микрорайоне.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На фотографиях с места ДТП видно, что Range Rover при повороте налево через пути не пропустил трамвай и врезался в него. По словам очевидцев, после аварии трамваи встали прямо рядом с конечной остановкой.

В ДТП попал трамвай маршрута № 22. Простой на линии составил 22 минуты. Около 18:35 движение на ветке восстановили, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП «КТТУ».

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