Трамваи встали в Музыкальном микрорайоне Краснодара из-за технеисправности

Сбой в работе общественного транспорт на севере города произошел утром 8 августа.

Из-за технической неисправности на пересечении улиц Московской и Ахтарской остановилось движение трамваев в оба направления. Сейчас там стоят вагоны маршрутов № 5, 8, 15, 21 и 22.

Восстановили движение трамваев в Музыкальном микрорайоне в 9:45, сообщает МУП «КТТУ».

Очевидцы рассказали в социальных сетях, что трамвай маршрута № 21 с пассажирами задымился во время движения.

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