Трамваи встали в Музыкальном микрорайоне Краснодара из-за иномарки на путях

Движение трамваев на севере города временно остановилось рано утром из-за автомобиля, застрявшего на путях на улице Московской в районе пересечения с Автомобильной.

В связи с этим на Московской встали трамваи маршрутов № 5, 8, 15, 21 и 22. По данным на 7:30, иномарка по-прежнему находится на трамвайных путях, преграждая путь общественному транспорту, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

Восстановить движение трамваев на улице Московской удалось только к 7:40. По какой причине автомобиль находился на трамвайных путях почти час, пока неизвестно. Информация уточняется.

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