Свадьбу в трамвае отпраздновала пара из Краснодара

Влюбленные Оксана и Дмитрий Назаренко арендовали и украсили трамвай, чтобы провести необычное и запоминающееся торжество.

Супруги пустили вагон по улицам кубанской столицы, а гости присоединялись к ним на разных остановках. Праздник прошел в формате иммерсивного театра, где всем раздали свои роли. Однако текстов никому учить не пришлось: все происходящее было импровизацией.

Единственная задача, которая стояла перед гостями-актерами — поженить пару. Судя по видео из соцсетей, с ней они справились на отлично.

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