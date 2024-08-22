Свадьбу в трамвае отпраздновала пара из Краснодара
Общество
22.08.2024 09:57
Влюбленные Оксана и Дмитрий Назаренко арендовали и украсили трамвай, чтобы провести необычное и запоминающееся торжество.
Супруги пустили вагон по улицам кубанской столицы, а гости присоединялись к ним на разных остановках. Праздник прошел в формате иммерсивного театра, где всем раздали свои роли. Однако текстов никому учить не пришлось: все происходящее было импровизацией.
Единственная задача, которая стояла перед гостями-актерами — поженить пару. Судя по видео из соцсетей, с ней они справились на отлично.
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