Полузащитник ФК «Краснодар» Никита Кривцов женился

Полузащитник ФК «Краснодар» Никита Кривцов в 21 год женился на своей возлюбленной Екатерине.

«Минус один холостяк в команде! Никита Кривцов и его избранница Катя теперь — супружеская пара! Поздравляем молодоженов и желаем им счастья и крепкой любви», — сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Читайте также: игрока ФК «Рубин» Руслана Безрукова оштрафовали на шутку про «Краснодар». Инцидент произошел в апреле после матча «Зенит» — «Рубин» в Санкт-Петербурге, которая завершилась со счетом 0:2. Во время флеш-интервью Безруков пошутил, что «Рубин» ждет от «Краснодара», завоевавшего серебро в РПЛ, «денежки на карту».